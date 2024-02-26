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26.02.2024  11:24   Рита Парфенова

На Харківщині ремонтують міжнародну трасу (фото)

На найбільш зруйнованих ділянках дорожнього полотна на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський замінюють шар асфальтобетонного покриття


Фото: САД
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Після того, як погодні умови дозволили, на трасі М-03, яка з'єднує Київ і Харків, розпочалися аварійні ремонтні роботи. Ця траса має велике значення для логістики та є однією з головних доріг області, тому фахівці вирішили провести ремонт на найбільш пошкоджених ділянках.
 
У вихідні, у суботу та неділю, роботи розпочалися. Це було можливо завдяки меншому транспортному потоку у ці дні. Застосування гарячої асфальтобетонної суміші дозволило ефективно виконати ремонтні роботи за вказаний період. Також ситуацію покращило те, що уряд нарешті виділив кошти на ремонт доріг. Загалом, з початку лютого на цьому напрямку траси М-03 вже успішно відремонтовано понад 10 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що авіасполучення в Україні планують відновити вже у 2024 році.

ремонт доріг

ремонт доріг

ремонт доріг

Тэги:  ремонт доріг, харків
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