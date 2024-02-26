26.02.2024 12:26 Рита Парфенова

Жителі Харкова нагороджені званням Герой України

Президент України Володимир Зеленський нагородив двох жителів Харкова почесним званням "Герой України".

Як повідомляє РЕДПОСТ, Олександру Настенку, командиру групи ударних дронів спецпідрозділу CODE 9.2 92-ї ОШБр, було присвоєно звання "Герой України" та вручено орден "Золота Зірка". Відповідний указ президента Володимира Зеленського від 24 лютого розміщений на сайті глави держави.



Олександр Настенко під псевдонімом "Флінт", добровільно долучився до 92-ї бригади, залишивши успішний бізнес і чотирьох дітей у родині, щоб захистити рідний Харків. Він брав участь у ліквідації не менше двох тисяч окупантів минулого року.



Молодшому лейтенанту Олегу "Малишу" Фадєєнку посмертно було присвоєно звання "Герой України" та вручено орден "Золота Зірка". Про це повідомляється в Указі президента Володимира Зеленського від 24 лютого, який розміщений на сайті глави держави.





Олег Фадєєнко, відомий як "Малиш", приєднався до захисників України 24 лютого 2022 року, коли вступив до спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони. Починаючи з листопада 2022 року, він продовжив службу в складі 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, де очолював розвідувальний взвод. У цій посаді він успішно виконував бойові завдання на Херсонському та Бахмутському напрямках. Загинув 2 липня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. Він отримав важкі поранення під час артилерійського обстрілу ворога, захищаючи своїх товаришів. Його поховали 4 липня 2023 року в місті Первомайський Харківської області.

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