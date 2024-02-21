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21.02.2024  17:00   Дмитро Колонєй

Стало відомо, чому припинили передання відомостей щодо пересування транспорту у Харкові

З якої причини це зроблено поінформували в Департаменті інфраструктури Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Департаменті інфраструктури пояснили, що  передання відомостей щодо пересування трамваїв, тролейбусів та автобусів у місті Харкові було припинене виключно з міркувань безпеки, щоб запобігти виникненню позаштатних ситуацій і забезпечити безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківський метрополітен», яке є розпорядником інформації про знаходження рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу, припинило передавання відповідних даних у загальний доступ.
 
 
 
Тэги:  транспорт, харків
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