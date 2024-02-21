21.02.2024 16:50 Віталій Хінєвіч

У Новобаварському районі Харкова оновлюють магістраль

У зв'язку з тим, що трубопроводу вже понад 50 років і тут постійно трапляються аварії, назріла гостра потреба у заміні ділянки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Новобаварської служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» під орудою Сергія Самойлова, закінчивши підготовчі роботи, приступили до перекладки технічно зношеної ділянки водоводу довжиною 120 метрів на вулиці Коростельській.

Про це розповів сьогодні, 21 лютого, начальник районної служби Євген Сальков.

«У зв'язку з тим, що трубопроводу вже понад 50 років і тут постійно трапляються аварії, назріла гостра потреба у заміні цієї ділянки. Певні складнощі виникають під час виконання земляних робіт, оскільки тут розташовані інші комунікації міської інфраструктури.

На час ремонту магістралі подача води харків'янам здійснюватиметься у звичайному режимі. І лише в процесі перепідключення мереж водопостачання буде припинено, але для забезпечення водою мешканців району залучимо автоцистерни підприємства. Бригади повністю укомплектовані всім необхідним, а тому впораємося у встановлений термін», - підсумував Євген Сальков.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

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