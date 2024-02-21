21.02.2024 17:15 Віталій Хінєвіч
Українці зможуть отримувати ліки поштою: стартував пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека»
Укрпошта отримала ліцензію на роздрібну й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОЗ України.
Пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» розпочне свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях: на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини.
Через Укрпошту можна замовити майже 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також тут будуть відпускатися лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки»: для лікування серцево-судинних хвороб, для профілактики інсультів та інфарктів; проти нецукрового та цукрового діабету; для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів; розладів психіки, поведінки, епілепсії тощо; інсуліни та медичні вироби.
Наразі програма містить 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання, які можна отримати за рецептом від лікаря, безоплатно або з невеликою доплатою.
Медикаменти відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення Укрпошти.
Після успішного старту планується розширення, і до проєкту буде долучено прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо. У перспективі — всі населені пункти країни.
Замовити лікарські засоби просто: зателефонуйте за номером 0 800 300 545.
Для зв’язку з фахівцем слідуйте підказкам у голосовому меню.
Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою «Укрпошта Експрес». Доставка — безоплатна. Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд вмісту посилки під час її вручення.
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