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21.02.2024  17:15   Віталій Хінєвіч

Українці зможуть отримувати ліки поштою: стартував пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека»

Укрпошта отримала ліцензію на роздрібну й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» розпочне свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях: на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини.
 
Через Укрпошту можна замовити майже 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також тут будуть відпускатися лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки»: для лікування серцево-судинних хвороб, для профілактики інсультів та інфарктів; проти нецукрового та цукрового діабету; для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів; розладів психіки, поведінки, епілепсії тощо; інсуліни та медичні вироби. 
 
Наразі програма містить 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання, які можна отримати за рецептом від лікаря, безоплатно або з невеликою доплатою. 
 
Медикаменти відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення Укрпошти. 
 
Після успішного старту планується розширення, і до проєкту буде долучено прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо. У перспективі — всі населені пункти країни.
Замовити лікарські засоби просто: зателефонуйте за номером 0 800 300 545.
 
Для зв’язку з фахівцем слідуйте підказкам у голосовому меню.
 
Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою «Укрпошта Експрес». Доставка — безоплатна. Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд вмісту посилки під час її вручення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області медики врятували 28-річного чоловіка.
 
Тэги:  ліки, медицина
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