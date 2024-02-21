21.02.2024 17:34 Дмитро Колонєй

На Харківщині евакуйовано десятки тисяч мешканців зі звільнених територій

На Харківщині корегується щомісяця план евакуації по кожній територіальній громаді.



На Харківщині евакуйовано десятки тисяч мешканців зі звільнених територій



Як повідомляє РЕДПОСТ , активна евакуація з деокупованих територій Харківщини розпочалася у вересні 2022 року. За цей час евакуйовано 29 750 людей, серед них 709 дітей.

Наразі триває обов’язкова евакуація з низки населених пунктів Курилівської та Кіндрашівської громад Куп’янського району. За останніми даними з цих громад евакуйовано 48 осіб, з яких 22 дитини. Самостійно покинули територію 22 особи.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

«Нині усі алгоритми дій щодо централізованої та окремої евакуації відпрацьовані. На випадок зміни без пекової ситуації маємо чіткий план евакуації по кожній територіальній громаді. Він корегується щомісяця», - повідомив директор Департаменту цивільного захисту Іван Сокол

До евакуації залучено більше 40 волонтерських організацій різного профілю. Серед них: евакуація маломобільних людей, тварин, цілих родин з тваринами.

«Закликаємо усіх людей, які перебувають в прифронтових територіях, прикордонних населених пунктах не боятися та звертатися за евакуацію. Впродовж 24 годин після отримання заявки, вона оперативно опрацьовується і евакуаційна місія готова допомагати. Є волонтери, що здійснюють виїзди до населених пунктів, що розташовані за півкілометра-кілометр від лінії зіткнення», - розповів керівник БО «Координаційний гуманітарний центр» Євген Коляда.

Куди звертатися?

Охочі евакуюватися можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.