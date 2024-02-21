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21.02.2024  17:55   Віталій Хінєвіч

Харківські медики врятували чоловіка

Бригада швидкої допомоги провела реанімаційні заходи чоловікові, у якого настала клінічна смерть.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
20 лютого успішну реанімацію проведено бригадою 203 ЕМД у складі : фельдшера Лучкіна Олега, брата медичного Рота Павла, водія Ткаченка Петра. 
 
О 21:13 надійшов екстрений виклик до чоловіка 70-ти років і по прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда. 
 
Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів - стало відновлення вітальних функцій. Хворого шпиталізовано до лікувального закладу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області медики врятували 28-річного чоловіка.
 
Тэги:  харків, медицина
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