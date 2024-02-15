На Харківщині перевірку на диверсантів протягом доби пройшли 90 осіб

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, на території Харкова та області активно ведеться робота з розкриття колаборантів, зрадників та пособників окупантів.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 90 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою запобігання потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями проводять перевірку транспортних засобів.

Протягом доби на блокпостах вилучено 3 гранати Ф-1, запали, штик-ніж, бойову автоматичну зброю типу АК-12 та патрони калібру 5,45 мм.

Під час роботи на території поліцейські викрили 4 громадян у незаконному обігу наркотиків, у яких було вилучено заборонені речовини.

Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

2 - за керування автомобілями у стані сп'яніння,

5 - за керування автомобілями без відповідних документів,

4 - за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 15 лютого 2024 року.