15.02.2024 12:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у Шевченківському районі інтенсивними темпами перекладають водоводи

У новому році бригади аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району вже здійснили перекладку на 15 технічно зношених ділянках водоводів. Зокрема, на проспекті Перемоги та вулиці Сокольницькій загалом замінили 120 метрів трубопроводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Як повідомив начальник районної служби Андрій Целогородцев, сьогодні ремонтники розпочали виконання підготовчих робіт з перекладки ділянки водопровідної магістралі на вулиці 23 Серпня.

«Під час комплексних відновлювальних заходів запланували замінити 80-метровий відрізок трубопроводу, встановити нову запірну арматуру та капітально відремонтувати оглядові колодязі. Досвідчені бригади повністю забезпечені необхідними матеріалами, обладнанням та спецтехнікою, а тому впораємось у встановлені терміни. Паралельно проводимо аварійні та поточні роботи на об'єктах водопровідного господарства, а також їхню профілактику.

Ось і напередодні аварійники під керівництвом Руслана Булгакова капітально відремонтували ділянку магістралі діаметром 200 мм із заміною запірної арматури на вулиці Клочківській. Також впорядкували територію на вулиці Дербентській та за розпорядженням Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели технологічний огляд пожежних гідрантів», - поінформував Андрій Целогородцев.

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