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15.02.2024  12:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині сталася пожежа у житловому багатоповерховому будинку

О 16:45 14 лютого на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловій 9-типоверхівці у селищі Ківшарівка Куп’янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Першими до місця виклику прибули добровольці місцевої пожежної команди. Вони поспішили на допомогу мешканцям та приступили до гасіння вогню. Невдовзі їм у поміч прибули рятувальники з Куп’янська.
 
 
Горіла одна з квартир на 5-му поверсі. Вогонь охопив домашні речі та меблі на площі 30 кв.м. О 17:20 пожежу вдалось локалізувати, о 18:12 – повністю ліквідувати. Постраждалих немає.
 
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині врятували рибалку.
 
Тэги:  події, харків
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