15.02.2024 12:00 Віталій Хінєвіч

Керувала транспортними перевезеннями при окупантах на Харківщині: СБУ повідомила про підозру колаборантці

Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом місцевої колаборантки з Куп’янського району.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, влітку 2022 року ворожа пособниця погодилась зайняти посаду «виконуючої обов’язки начальника відділу інфраструктури і транспорту військово-цивільної адміністрації Куп’янського району».

На цій посаді колаборантка займалась організацією пасажирських перевезень на тимчасово окупованій території Купʼянського району.

Жінка оформлювала документи та погоджувала розклад руху транспортних засобів перевізників, видавала їм перепустки для пересування в період дії комендантської години, а також виконувала розпорядження та вказівки так званого «глави адміністрації» з питань здійснення пасажирських перевезень.

Крім того, жінка контролювала процес інвентаризації будівель та приміщень, а також можливості їх прийняття у муніципальну власність.

Наразі прибічниці окупантів оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушниці здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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