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15.02.2024  11:47   Рита Парфенова

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по селу Великий Бурлук збільшилася до п'яти

Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиюлох жінки.

великий бурлук

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Станов на 11.40 15 лютого рятувальна бригада витягла з-під завалів зруййнованого будинку тіло 27-річної жінки.

Загальна кількість загиблих зросла до п'яти осіб: три жінки та два чоловіки.

П'ятеро людей отримали поранення.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори працюють на місці російської ракетної атаки по Великому Бурлуку.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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