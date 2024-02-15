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15.02.2024  11:25   Віталій Хінєвіч

Ледь тримався за кригу: на Харківщині врятували рибалку

15 лютого о 06:29 на номер «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію, яка трапилась на місцевій водоймі у селищі Пісочин Харківського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За отриманою інформацією стало відомо, що 54-річний чоловік потрапив у крижану воду. На його порятунок відразу вирушили рятувальники ДСНС.
 
З’ясувалось, що чоловік, нехтуючи всіма правилами і застереженнями, вийшов порибалити до проталини. Крихка і тонка крига не витримала вагу рибалки і він опинився у холодній воді. На щастя знайшлись випадкові свідки події, котрі й викликали рятувальників.
 
На час їх прибуття рибалка ледь тримався за кригу. Він отримав сильне переохолодження. Надзвичайники розгорнули гумовий човен та за його допомогою підібрались по тонкій кризі до місця провалу.
 
Далі, використовуючи рятувальну мотузку, вони витягли постраждалого на берег, а медики швидкої госпіталізували його до медичного закладу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з річки у центрі Харкова врятували жінку.
 
Тэги:  події, харків
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