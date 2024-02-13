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13.02.2024  14:15   Віталій Хінєвіч

З річки у центрі Харкова врятували жінку (фото, відео)

Надзвичайники врятували жінку з річки Лопань.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Подія трапилась13 лютого. 43-річна жінка опинилася в річці у середмісті Харкова. 
 
Рятувальники швидко розгорнули висувну пожежну драбину і підняли жінку нагору.
 
Врятовану оглянули медики швидкої та госпіталізували її до лікарні.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували людину, у якої настала клінічна смерть.

Тэги:  події, харків
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