13.02.2024 13:50 Віталій Хінєвіч

Прикордонники у Харківській області знешкодили партію ворожих дронів

В зоні активних бойових дій ворог все частіше використовує безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Ворог використовує безпілотні літальні апарати як з метою розвідки, так і з метою ураження наших позицій.

«Ефективна протидія ворожим БПЛА є на сьогоднішній день одним з пріоритетних завдань для бійців «Сталевого кордону».

Вміло побудована ешелонована система протидії ворожим безпілотникам за допомогою стаціонарних та окопних РЕБ, а також антидронових рушниць, забезпечує збереження техніки та життя бійців бригади.

Тільки протягом минулої доби на Харківщині прикордонники успішно приземлили та знешкодили чотири дрони-камікадзе»,- йдеться у повідомленні.

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