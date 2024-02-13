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13.02.2024  13:50   Віталій Хінєвіч

Прикордонники у Харківській області знешкодили партію ворожих дронів

В зоні активних бойових дій ворог все частіше використовує безпілотні літальні апарати.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.
 
Ворог використовує безпілотні літальні апарати як з метою розвідки, так і з метою ураження наших позицій.
 
«Ефективна протидія ворожим БПЛА є на сьогоднішній день одним з пріоритетних завдань для бійців «Сталевого кордону».
 
Вміло побудована ешелонована система протидії ворожим безпілотникам за допомогою стаціонарних та окопних РЕБ, а також антидронових рушниць, забезпечує  збереження техніки та життя бійців бригади.
 
 
Тільки протягом минулої доби на Харківщині прикордонники успішно приземлили та знешкодили чотири дрони-камікадзе»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що викрито колаборантку, яка очолювала «центр надання соціальних послуг» окупантів на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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