Сили оборони відбили атаку ворога на Харківщині

Наші воїни відбіли спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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Сьогодні бажано шукати нетривіальні рішення. Усі сфери життя будуть наповнені хитрими комбінаціями та неочікуваними ходами. Будьте пильні в різних ситуаціях, спробуйте розгадати сутність слів та дій оточуючих.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора.
Щорічно, з 2009 року, 15 лютого у всьому світі відзначають День операційної медичної сестри.
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