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15.02.2024  08:16   Рита Парфенова

Сили оборони відбили атаку ворога на Харківщині

Наші воїни відбіли спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Іванівки Харківської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 лютого 2024 року.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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