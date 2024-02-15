15.02.2024 07:30 Рита Парфенова

15 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно, з 2009 року, 15 лютого у всьому світі відзначають День операційної медичної сестри.





Ця дата закріплена Європейською асоціацією медсестер, щоб висвітлити важливість роботи працівників, які є невід’ємною частиною процесу проведення операцій.



Історія розвитку хірургії свідчить про її стрімке розгортання в XIX столітті. Поступово ця галузь медицини переросла у великий операційний блок, для ефективної роботи якого стали потрібні спеціалізовані медичні сестри. Вважається, що посада операційної медичної сестри була вперше згадана у 1891 році. Їхні обов’язки включають підготовку необхідних інструментів, медикаментів та перев’язувального матеріалу, а також надання допомоги під час проведення хірургічних втручань.



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У вересні 2001 року у Люксембурзі на зустрічі Міжнародної конфедерації батьків, чиї діти стикаються з онкологічними захворюваннями, було прийнято рішення про встановлення Міжнародного дня дитини, хворої на рак. З 2003 року, 15 лютого офіційно вважається Міжнародним днем дитини, яка хворіє на рак. Основна мета цього дня полягає в підвищенні обізнаності суспільства щодо проблем онкологічних захворювань серед дітей.



В Україні Міжнародний день дитини, хворої на рак, відзначається з 2003 року. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на привертання уваги суспільства до проблем онкологічно хворих дітей. Серед них — організація фотовиставок, таких як «Миті життя», акція «Запали свічку», та інші ініціативи.



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Кожного третього четверга лютого відзначається Всесвітній день управління інформацією. Під управлінням інформацією у разі мається на увазі багато: аналіз інформації, її захист, варіанти подачі чи подання, зберігання, захисту. Дату цю відзначають представники різних галузей та сфер життя суспільства, які відповідають за ефективність створення, розповсюдження, використання та видалення інформації спеціалізованої спрямованості, тобто використовуваної у певних сферах (охорона здоров'я, правопорядок, дипломатія, оборона, просвітництво тощо). У кожній з таких сфер управління інформацією має свою специфіку, безпосередньо пов'язану із завданнями.

Православні свята й народні примети

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують святого апостола Онисима; преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії.



Апостола від сімдесяти Онисима вважають покровителем овець. Через це у народі день назвали «Онисим Овчарник». З давніх часів цього дня вівчарі зверталися до зірок, щоби вівці давали великий і здоровий приплід. Також спеціальні ритуали проводили селяни в коморах, щоб насіння дало великий урожай. Для цього вигадали безліч приказок, наприклад: "Як у лютому відгукнеться, так восени відгукнеться".



Жінки, у свою чергу, обирали найкращий клубок пряжі та виносили вранці на вулицю, щоб вся пряжа стала як сніг біла, чиста та міцна. Цей звичай називали "зірнити пряжу".



За Юліанським календарем, 15 лютого християни відзначають Стрітення Господнє. У народній традиції Стрітення – це свято початку весни. Говорили, що «цього дня зима весну зустрічає, заморозити її хоче, та ж лиходійка від свого хотіння тільки потіє».



Згідно з народною прикметою, якщо надвечір потепліло – літо перемогло, а зима відступає. Якщо похолодало – царюватиме продовжує зима.



На честь Стрітення у церквах святять воду та свічки. Посвячена свічка («громниця») вважалася помічницею від пожежі, її запалювали та ставили перед образами під час грози, щоб уберегти будинок, людей та худобу від пожежі. Ці свічки також давали до рук вмираючим під час читання відхідної молитви. Посвяченою на Стрітення водою лікували хворі місця і позбавлялися пристріту.



На Стрітення пекли млинці, круглі, золотаві — вони символізували Сонце. Цим закликали його повернення.

Що не можна робити 15 лютого

Не рекомендується цього дня будувати плани на майбутнє, оскільки є велика ймовірність, що вони не здійсняться.

Заборонено цього дня вдаватися до лінощів.

Також цього дня

У 1564 народився Галілео Галілей, італійський фізик, астроном, один із засновників природознавства, видатний мислитель Відродження.



1574 – Іван Федоров видав у Львові першу друковану книгу в українських землях – «Апостол».



1866 – народився Микола Василенко, український історик та політичний діяч.



1903 – День народження плюшевого ведмедика. 32-річний російський емігрант Морріс Мічтом, який шив у Нью-Йорку ляльок, виготовив іграшку – набитого тирсою ведмежа – і виставив у вітрині своєї лави. Ведмедик був миттєво куплений, а за ним і всі наступні. Мічтом моментально відкрив фабрику з виробництва кумедних плюшевих звільнень з очима-ґудзиками. Купували їх чи то тому, що це була перша лялька для хлопчиків, чи то через підпис Teddy bear, тобто ведмідь Тедді (Теодор – ім'я тодішнього президента Рузвельта).



1919 – Українська національна рада ухвалила закон про вживання української мови у державних установах.



1926 – було виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у Державній думі Естонії, 11 годин).



1931 – вийшов перший фільм про Дракулу.



1946 – офіційно оголошено створення ENIAC – першого електронного комп'ютера у світі.



1969 – Р.Г. Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету, Кембридж, Англія, вперше здійснює штучне запліднення яйцеклітини людини.



1970 – У США фахівці з IBM винайшли гнучкий магнітний диск (дискету), на якому власники комп'ютерів можуть зберігати інформацію.



1989 – завершено виведення «обмеженого контингенту радянських військ» з території Афганістану (започатковано 15 травня 1988-го).



1989 – у Києві створено «Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні».

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Арсен, Євфросинія, Іван, Макар, Михайло, Микола, Олексій, Онисим, Опанас, Павло, Пафнутій, Петро, Роман, Семен, Софія, Федір.



за Юліанським календарем: Василь, Гаврило, Зінаїда.