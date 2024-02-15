У селі Великий Бурлук на Харківщині збільшилась кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу

Протягом доби четверо людей загинули, п'ять травмовано внаслідок ракетних ударів по населених пунктах Харківської області військовими рф.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини, серед яких Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське та ін.
Ворожі обстріли завдали жертв та руйнацій:
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 15 лютого 2024 року.
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Сьогодні бажано шукати нетривіальні рішення. Усі сфери життя будуть наповнені хитрими комбінаціями та неочікуваними ходами. Будьте пильні в різних ситуаціях, спробуйте розгадати сутність слів та дій оточуючих.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора.
Щорічно, з 2009 року, 15 лютого у всьому світі відзначають День операційної медичної сестри.
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