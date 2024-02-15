15.02.2024 08:31 Рита Парфенова

У селі Великий Бурлук на Харківщині збільшилась кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу

Протягом доби четверо людей загинули, п'ять травмовано внаслідок ракетних ударів по населених пунктах Харківської області військовими рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини, серед яких Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське та ін.



Ворожі обстріли завдали жертв та руйнацій:

о 00:05 ворог здійснив ракетний удар по місту Чугуїв. У результаті цього удару загинула 67-річна жінка. Житловий будинок був повністю зруйнований, а також частково пошкоджено три поруч розташовані приватні будинки. У семи будинках пошкоджено скляні вікна та дахи.

о 16:16 ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук Куп'янського району за допомогою ракети типу С-300. Внаслідок цього обстрілу було пошкоджено двоповерховий житловий будинок та ще один поруч з ним. Спочатку було повідомлено про двох загиблих чоловіків, а пізніше рятувальники деблокували тіло 74-річної жінки з-під завалів. Ще п'ять людей отримали поранення і перебувають у медичних закладах області. Наразі дві жінки віком 27 та 55 років знаходяться під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває.

близько 14:20 ворог здійснив удар по селу Гнилиця Куп'янського району. Ракета потрапила в спортивний майданчик біля школи. Постраждалих не зафіксовано.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 15 лютого 2024 року.