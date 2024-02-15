15.02.2024 08:55 Рита Парфенова

Рятувальники продовжують рятувальні роботи та ліквідують наслідки ракетних ударів по Харківщині

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїзджали на гасіння пожеж.



Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби підрозділи ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Близько 16:20 ворожі ракети потрапили у житлову двоповерхівку у селищі Великий Бурлук на Куп'янщині. Вибухи зруйнували більшу частину будівлі, а також сусідній приватний будинок. Аварійно-рятувальні роботи на місці приземлення продовжуються.

Опівночі ворог здійснив ракетні удари по місту Чугуїву. Під час перевірки зони обстрілу рятувальниками було виявлено повністю зруйнований приватний будинок, в якому загинула 67-річна жінка. Крім того, пошкодження зазнали ще 10 приватних осель.

Загалом протягом доби з 14 по 15 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;

5 – на допомогу населенню;

1 – на чергування;

10 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби четверо людей загинули, п'ять травмовано внаслідок ракетних ударів по населених пунктах Харківської області військовими рф.