Рятувальники продовжують рятувальні роботи та ліквідують наслідки ракетних ударів по Харківщині

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїзджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби підрозділи ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Близько 16:20 ворожі ракети потрапили у житлову двоповерхівку у селищі Великий Бурлук на Куп'янщині. Вибухи зруйнували більшу частину будівлі, а також сусідній приватний будинок. Аварійно-рятувальні роботи на місці приземлення продовжуються.
Опівночі ворог здійснив ракетні удари по місту Чугуїву. Під час перевірки зони обстрілу рятувальниками було виявлено повністю зруйнований приватний будинок, в якому загинула 67-річна жінка. Крім того, пошкодження зазнали ще 10 приватних осель.
Загалом протягом доби з 14 по 15 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби четверо людей загинули, п'ять травмовано внаслідок ракетних ударів по населених пунктах Харківської області військовими рф.
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