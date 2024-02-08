08.02.2024 16:06

Харківська лижниця завоювала «золото» та «срібло» паралімпійського Кубка світу

Харківська спортсменка Людмила Лященко успішно виступає в складі національної паралімпійської збірної України з лижних перегонів та біатлону.

Як повідомляє РЕДПОСТ , паралімпійка Людмила Лященко здобула 1 золоту та 3 срібні медалі на етапі Кубка світу.

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Спортивні заходи відбулися в італійському Мартелло.

У змаганнях серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату в класі стоячи Людмила перемогла в гонці переслідування з біатлону і посіла другі місця в спринті та на середній дистанції у біатлоні. Також на її рахунку срібна медаль в спринті з лижних перегонів.

Загалом паралімпійська збірна України виборола на цьому етапі Кубка світу 6 золотих, 10 срібних та 6 бронзових медалей.

Попереду у спортсменів боротьба за медалі чемпіонату світу, який у березні цього року відбудеться у Канаді.