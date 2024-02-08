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08.02.2024  16:06   

Харківська лижниця завоювала «золото» та «срібло» паралімпійського Кубка світу

Харківська спортсменка Людмила Лященко успішно виступає в складі національної паралімпійської збірної України з лижних перегонів та біатлону.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, паралімпійка Людмила Лященко здобула 1 золоту та 3 срібні медалі на етапі Кубка світу.
 
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Спортивні заходи відбулися в італійському Мартелло.
 
У змаганнях серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату в класі стоячи Людмила перемогла в гонці переслідування з біатлону і посіла другі місця в спринті та на середній дистанції у біатлоні. Також на її рахунку срібна медаль в спринті з лижних перегонів.
 
Загалом паралімпійська збірна України виборола на цьому етапі Кубка світу 6 золотих, 10 срібних та 6 бронзових  медалей.
 
Попереду у спортсменів боротьба за медалі чемпіонату світу, який у березні цього року відбудеться у Канаді.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харків’янка Людмила Ляшенко здобула 1 срібну та 3 бронзові медалі на престижних лижних змаганнях у Італії.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, лижі
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