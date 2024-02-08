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08.02.2024  15:50   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають аварії на внутрішньобудинкових мережах

Ремонтники управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» минулого року ліквідували 40 тисяч 500 аварійних ситуацій у всіх районах міста, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив заступник директора комплексу Олексій Кучеревський, оперативність реагування на заявки від харків'ян завжди на підвищеному контролі. Щоб не створювати проблем мешканцям, звернення виконуємо насамперед та намагаємось у день надходження.
 
«Паралельно з першочерговою ліквідацією пошкоджень на комунікаціях, продовжуємо усі заплановані заміни та потокові ремонти. Так, об'ємні перекладки трубопроводів провели у 608 будинках, де замінили 19, 2 км мереж холодної води, 7.9 км – водовідведення та 1.5 км зливової каналізації. А всього містом, у рамках підготовки наших об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період, оновили 45.9 км систем холодного водопостачання, 17 км – водовідведення та 6.3 км – зливової каналізації», - зазначив Олексій Кучеревський.
 
За його словами, на даний момент поточний ремонт проводиться в 11 будинках, а з початку року в 51 будівлі завершили реконструкцію внутрішньобудинкових систем.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові прочистили понад 900 км колекторів.
 
Тэги:  жкг, харків
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