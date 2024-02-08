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08.02.2024  16:25   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Куп'янський район: є постраждалі

Внаслідок ворожих обстрілів Купʼянщини отримали тілесні ушкодження двоє мирних мешканців.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 7 лютого близько 22:00 російські військові обстріляли м. Купʼянськ. Отримав поранення 88-річний місцевий житель. Пошкоджено житлові будинки. 
 
Також вчора ввечері ворог завдав ударів по с. Глушківка Курилівської ТГ. Травмовано 41-річного чоловіка. 
 
 
Крім того, 7 лютого приблизно о 23:00 окупанти здійснили обстріл с. Подоли Курилівської ТГ. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди. 
 
Попередньо, по вказаних населених пунктах Купʼянщини збройні сили рф били з артилерії.
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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