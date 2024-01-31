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31.01.2024  16:12   Дмитро Колонєй

Харківська лижниця-паралімпійка здобула срібло Кубку світу

Харківська спортсменка Людмила Ляшенко також завоювала три нагороди престижних змагань.

Здобула срібло Кубку світу харківська лижниця Людмила Ляшенко
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, представниця Харкова Людмила Ляшенко в складі національної паралімпійської збірної України з лижних перегонів та біатлону здобула 4 медалі на етапі Кубка світу з лижних перегонів.
 
Змагання відбулися з 23 по 29 січня в італійському місті Тоблах та відкрили змагальний сезон 2024 року для українських пара-лижників, на яких вони вибороли 1 золоту, 7 срібних та 9 бронзових нагород.
 
Здобула срібло Кубку світу харківська лижниця Людмила Ляшенко
 
Харків’янка Людмила Ляшенко здобула 1 срібна та 3 бронзові медалі.
 
У класі стоячи Людмила фінішувала другою в індивідуальній гонці класичним стилем та посіла треті місця в мас-старті класичним стилем, індивідуальній гонці вільним стилем та у спринті вільним стилем.
 
Здобула срібло Кубку світу харківська лижниця Людмила Ляшенко
 
Зараз українська паралімпійська збірна переїхала до іншого італійського міста Мартелло, де відбудеться етап Кубка світу з біатлону.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків
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