31.01.2024 16:12 Дмитро Колонєй

Харківська лижниця-паралімпійка здобула срібло Кубку світу

Харківська спортсменка Людмила Ляшенко також завоювала три нагороди престижних змагань.

Як повідомляє РЕДПОСТ, представниця Харкова Людмила Ляшенко в складі національної паралімпійської збірної України з лижних перегонів та біатлону здобула 4 медалі на етапі Кубка світу з лижних перегонів.

Змагання відбулися з 23 по 29 січня в італійському місті Тоблах та відкрили змагальний сезон 2024 року для українських пара-лижників, на яких вони вибороли 1 золоту, 7 срібних та 9 бронзових нагород.

Харків’янка Людмила Ляшенко здобула 1 срібна та 3 бронзові медалі.

У класі стоячи Людмила фінішувала другою в індивідуальній гонці класичним стилем та посіла треті місця в мас-старті класичним стилем, індивідуальній гонці вільним стилем та у спринті вільним стилем.

Зараз українська паралімпійська збірна переїхала до іншого італійського міста Мартелло, де відбудеться етап Кубка світу з біатлону.