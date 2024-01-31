Ворог посилив обстріли Харківщини: бив Іскандерами, Х-59, атакував «шахедами» (фото)

Протягом доби окупанти завдали артилерійських та мінометних ударів по більш як 17 населених пунктах області.
Фото: пресслужби ХОВА, Нацполіції
Як повідомляє РЕДПОСТ, серед населених пунктів, які обстріляв ворог, були Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Мала Вовча, Уди, Вовчанськ.
Авіаудари зафіксували в селі Устинівка.
Зокрема, ворожі обстріли завдали таких руйнацій:
Близько 22:45 ворог «шахедами» завдав удари по цивільним об’єктам у Слобідського та Салтівського районів Харкова. Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовані 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали - три чоловіка і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 30 січня опинився під атакою дронів-камікадзе типа "Shahed". Рятувальники загасили кілька пожеж, які виникли внаслідок атаки «шахедів» на цивільних об'єктах у різних районах міста.
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