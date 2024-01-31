31.01.2024 10:30 Рита Парфенова

Ворог посилив обстріли Харківщини: бив Іскандерами, Х-59, атакував «шахедами» (фото)

Протягом доби окупанти завдали артилерійських та мінометних ударів по більш як 17 населених пунктах області.



Фото: пресслужби ХОВА, Нацполіції

Як повідомляє РЕДПОСТ, серед населених пунктів, які обстріляв ворог, були Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Мала Вовча, Уди, Вовчанськ.



Авіаудари зафіксували в селі Устинівка.



Зокрема, ворожі обстріли завдали таких руйнацій:

о 10:30 КАБами обстріляно приватне підприємство у с. Грачівка Куп’янского району. Без постраждалих.

о 12:20 відбувся ворожий обстріл ракетою х-59 смт Коротич Харківського району. Без постраждалих.

близько 13:00 у Вовчанську внаслідок міноментого удару пошкоджено приватний будинок. Протягом доби обстрілами пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура;

о 13:00 відбувся ворожий артилерійський обстріл, внаслідок якого пошкоджего приватний будинок у с. Моначинівка Куп’янского району.

ракетою Х-59 росіяни влучили по селищу Коротич Харківського району.

близько 16:26 здійснено ракетний обстріл С-300 с. Лісне Дергачівського району. Без руйнувань і постраждалих.

о 18:55 у с. Лісне Харківського району відбувся ракетний удар (ймовірно Іскандер-М). Без постраждалих.

близько 19:30 окупанти із артилерії обстріляли с.Івашки. В результаті 9 ударів було пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки та лінії електропередач.

о 00:30 у с. Лиман Вовчанської громади пошкоджено приватний будинок, потерпілих немає.

Близько 22:45 ворог «шахедами» завдав удари по цивільним об’єктам у Слобідського та Салтівського районів Харкова. Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовані 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали - три чоловіка і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин.





На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 30 січня опинився під атакою дронів-камікадзе типа "Shahed". Рятувальники загасили кілька пожеж, які виникли внаслідок атаки «шахедів» на цивільних об'єктах у різних районах міста.