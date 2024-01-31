Сили оборони відбили п'ять атак ворога на Харківщині

Військові рф намагаються прорвати оборону на Куп'янському напрямку, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Унаслідок авіаційних ударів постраждало село Устинівка Харківської області.
Артилерійський обстріл охопив понад 100 населених пунктів різних областей, включаючи Харківську, Чернігівську, Сумську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 січня 2024 року.
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Важливо поважати інтереси та почуття оточуючих. Якщо стикаєтеся з нетактовністю, спробуйте вирішити ситуацію за допомогою м'якого гумору.
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