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30.01.2024  20:40   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 4 атаки ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Противник завдав авіаційного удару по Устинівці Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. 
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти завдали ракетного удару по Харківській області.
 
Тэги:  харків
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