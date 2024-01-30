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30.01.2024  19:00   Віталій Хінєвіч

Надзвичайники ліквідували пожежу в Харківській області

Займання сталося 29 січня у селі Санжари на Харківщині. На місце події прибули рятівники.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
29 січня о 6:17 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у селі Санжари. На момент прибуття рятувальників горіла надвірна споруда на площі 20 м. кв. 
 
Рятувальники подали в осередок пожежі два пожежних ствола. О 6:44 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 7:58 повністю ліквідувати. Постраждалі відсутні.
 
За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання електричної природи.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила колаборантку, яка під час окупації частини Харківщини очолювала російський «центр надання соціальних послуг».
 
Тэги:  пожежа, харків
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