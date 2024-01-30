30.01.2024 19:00 Віталій Хінєвіч

Надзвичайники ліквідували пожежу в Харківській області

Займання сталося 29 січня у селі Санжари на Харківщині. На місце події прибули рятівники.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

29 січня о 6:17 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у селі Санжари. На момент прибуття рятувальників горіла надвірна споруда на площі 20 м. кв.

Рятувальники подали в осередок пожежі два пожежних ствола. О 6:44 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 7:58 повністю ліквідувати. Постраждалі відсутні.

За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання електричної природи.

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