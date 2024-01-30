30.01.2024 19:00 Віталій Хінєвіч
Надзвичайники ліквідували пожежу в Харківській області
Займання сталося 29 січня у селі Санжари на Харківщині. На місце події прибули рятівники.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
29 січня о 6:17 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у селі Санжари. На момент прибуття рятувальників горіла надвірна споруда на площі 20 м. кв.
Рятувальники подали в осередок пожежі два пожежних ствола. О 6:44 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 7:58 повністю ліквідувати. Постраждалі відсутні.
За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання електричної природи.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що СБУ викрила
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