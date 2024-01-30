30.01.2024 18:25 Віталій Хінєвіч

Абонентам «Харківобленерго» нагадали про необхідність вчасно передавати дані приладів обліку

Підприємство нагадало абонентам способи передачі показань даних приладів обліку, передає РЕДПОСТ .

Показання лічильників треба передати протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця).

Таким чином показання за січень необхідно передати у період з 30 січня до 3 лютого включно.

АТ “Харківобленерго” нагадує про зручні та прості інструменти передачі показань на вибір:

банер “Передача показів лічильника” на сайті АТ “Харківобленерго”, при натисканні якого потрібно ввести дванадцятизначний особовий рахунок та покази засобу обліку;

мобільний додаток “Харенерго”;

sms-повідомлення на короткий номер 4300. У повідомленні вказати два значення у форматі: дванадцятизначний особовий рахунок пробіл показник. Якщо ви допустили помилку, система сповістить вас про це повідомленням.

особистий кабінет на сайті АТ “Харківобленерго”;

Viber-бот. Щоб знайти чат-бот, потрібно відкрити додаток Viber, натиснути кнопку “Додати контакт” та відсканувати QR-код на сайті АТ “Харківобленерго”. Після вибору боту треба слідувати підказкам;

Telegram-бот. Відкрити додаток Telegram, у рядку “Пошук” набрати латинськими символами KharkivOblEnergobot або @Kooz2bot (без пробілів) та обрати потрібний канал. Після вибору боту відкриється діалог, який слід активувати, натиснувши кнопку “Start”;

кол-центр АТ “Харківобленерго”. Кол-центр працює щоденно та цілодобово. Номери телефонів для передачі показів засобу обліку: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050-05-40-413. Покази лічильника можна передати без з'єднання з оператором, через голосове меню самообслуговування.

«В обленерго наполегливо просять користуватися послугами кол-центру не для передачі, а для корегування показань лічильників, де дійсно потрібна допомога операторів. Це потрібно, щоб знизити перенавантаження телефонних ліній у дні передачі показань.

Натомість товариство пропонує багато електронних сервісів, через які просто і зручно передавати дані за допомогою смартфона або комп'ютера»,- йдеться у повідомленні.

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