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30.01.2024  17:59   Дмитро Колонєй

У хитрих ділков відберуть ділянки землі у мільярди гривень

Державі буде повернуто землі прикордонної смуги уздовж російсько-українського кордону на Харківщині.

Залишаться без ділянок землі у мільярди гривень хитрі ділки: Новини Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, у власність держави будуть повернуті ділянки землі на Харківщині площею 566 га та вартістю понад 3,5 млрд грн  
 
Три земельні ділянки незаконно вибули з державної власності до комунальної та передані в оренду приватному суб’єкту господарювання для сільськогосподарських потреб. При цьому вказані землі фактично є землями прикордонної смуги та повинні використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку держави-агресора.
 
Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Використання цих земель для сільськогосподарських потреб, вибуття з державної власності та перебування в оренді приватних суб’єктів господарювання унеможливлює їх використання для захисту нашої країни. 
 
Залишаться без ділянок землі у мільярди гривень хитрі ділки: Новини Харкова
 
Це вже другий задоволений позов обласної прокуратури вказаної категорії.
 
На теперішній час триває строк на апеляційне оскарження вказаного рішення суду. Після набрання ним законної сили будуть вживатись заходи щодо його повного фактичного виконання. 
 
Робота на вказаному напрямі триває у тісній співпраці з 4-им прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківська шахрайка ошукала на 90 тисяч мешканців постраждалого будинку.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
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