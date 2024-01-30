30.01.2024 17:59 Дмитро Колонєй

У хитрих ділков відберуть ділянки землі у мільярди гривень

Державі буде повернуто землі прикордонної смуги уздовж російсько-українського кордону на Харківщині.

Три земельні ділянки незаконно вибули з державної власності до комунальної та передані в оренду приватному суб’єкту господарювання для сільськогосподарських потреб. При цьому вказані землі фактично є землями прикордонної смуги та повинні використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку держави-агресора.

Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Використання цих земель для сільськогосподарських потреб, вибуття з державної власності та перебування в оренді приватних суб’єктів господарювання унеможливлює їх використання для захисту нашої країни.

Це вже другий задоволений позов обласної прокуратури вказаної категорії.

На теперішній час триває строк на апеляційне оскарження вказаного рішення суду. Після набрання ним законної сили будуть вживатись заходи щодо його повного фактичного виконання.

Робота на вказаному напрямі триває у тісній співпраці з 4-им прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківська шахрайка ошукала на 90 тисяч мешканців постраждалого будинку.