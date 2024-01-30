30.01.2024 17:55 Віталій Хінєвіч

Цьогоріч у Харкові буде відновлено ще 57 закладів освіти – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 січня, взяв участь у засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва Харківської області, передає РЕДПОСТ .



Цьогоріч у Харкові буде відновлено ще 57 закладів освіти – Ігор Терехов



Учасники заходу обговорили , як покращити взаємодію між державними органами влади, муніципалітетами та міжнародними організаціями, які проводять відновлювальні роботи в пошкоджених будинках.

Ігор Терехов зазначив, що Харків зазнав колосальних руйнувань. Зокрема, в місті внаслідок російської агресії пошкоджено 65% закладів охорони здоров'я, 56% закладів освіти та 35% - культури.

«Крім тисяч житлових будинків, істотно зруйновані медичні заклади, заклади освіти та культури. Але, завдяки вашій підтримці, субвенціям держави, допомозі західних партнерів, ми крок за кроком відновлюємо їх і маємо амбітні плани на цей рік. У 2024 році ставимо за мету відновити 57 шкіл, які в тій чи іншій мірі були пошкоджені, та ще 157 багатоповерхових будинків. Загалом збитки, завдані місту Харкову, враховуючи останні обстріли, вже становлять 10 мільярдів доларів США», - повідомив мер.

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