30.01.2024 19:35 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов обговорив питання будівництва муніципального житла з міжнародними партнерами

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 січня, зустрівся з експертами Житлової ініціативи для Східної Європи (IWO), що реалізується під патронатом Європейської економічної комісії ООН, передає РЕДПОСТ .

Під час переговорів учасники зустрічі обговорили деталі розробки Концепції муніципального житла для міста. Проєкт реалізовуватиметься за фінансової підтримки Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Як зазначив мер, внаслідок ворожих обстрілів понад 150 тис. городян втратили житло, тому сьогодні є нагальна потреба не лише у відновленні пошкоджених будинків, а й у будівництві житлової нерухомості. За його словами, це сприятиме поверненню харків'ян до міста з-за кордону та інших регіонів країни.

«Ми б хотіли взяти за досвід післявоєнне відновлення Німеччини, коли саме місто є замовником будівництва житла і потім може здавати це житло в довгострокову оренду з правом викупу для городян. Це було б набагато дешевше для людей, ніж купувати квартири за ринковими цінами у комерційних забудовників, що важливо з огляду на кількість постраждалих від російської агресії зараз», - повідомив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів , коли й скільки вулиць Харкова ще змінять назви.