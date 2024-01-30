Очільниця «центру соцпослуг» окупантів на Харківщині втекла в росію

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, зібрано доказову базу на ще одну колаборантку, яка добровільно співпрацювала з незаконною владою держави-агресора.

Під час розслідування було виявлено, що фігурантка протягом серпня до вересня 2022 року очолювала "Великобурлуцьке відділення територіального центру соціального обслуговування військово-цивільної адміністрації Куп'янського району". Працюючи на цій посаді, вона фактично сприяла незаконному зміцненню влади Росії на тимчасово окупованій території.

Жінка отримувала "гуманітарну допомогу" від окупаційної адміністрації та розповсюджувала її серед місцевих жителів і своїх підлеглих, намагаючись створити ілюзію турботливого ставлення окупантів до мешканців окупованих територій. Крім того, вона пропагувала ворожу інформацію через газету "Харьков Z", яка заперечувала факт збройної агресії Росії проти України.

На керівній посаді колаборантка виконувала різноманітні організаційно-розпорядчі функції, брала участь у нарадах окупаційної влади, приймала на роботу нових працівників та організовувала їхню діяльність.

Перед деокупацією Куп'янського району колаборантка втекла на територію Росії. Наразі її оголошено у розшук, а на підставі зібраних доказів заочно оголошено підозру за статтею 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність.

Крім основного покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, можливе застосування додаткових покарань, таких як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також конфіскація майна.

Співробітники СБУ Харківської області та слідчі Національної поліції спільно з прокуратурою Куп'янського району провели розслідування цієї протиправної діяльності.

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