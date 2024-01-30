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30.01.2024  17:09   Дмитро Колонєй

У Харкові закриті тисячі вікон, вибитих під час обстрілу

Комунальні служби Харкова закрили майже всі пошкоджені вікна.

Закриті тисячі вікон, вибитих під час обстрілу у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «ХРБП», КП «Харківспецбуд» і КП «Харківжитлобуд» повністю закрили пошкоджені віконні контури в Холодногірському та Салтівському районах. Роботи завершуються в Київському районі. 
 
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Загалом 23 січня через ворожі обстріли в 182 житлових будинках було вибито майже 4 тис. квартирних вікон, ще понад 1,4 тис. - в місцях загального користування. Крім того, в 63 приватних будинках було пошкоджено 450 вікон. 
 
Закриті тисячі вікон, вибитих під час обстрілу у Харкові
 
КП «Харківблагоустрій» закінчує прибирати скло, вибиті віконні рами та інші великогабаритні відходи. Роботи тривають.
 
Нагадємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили ділянку колектора у Київському районі після ракетного удару.
 
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків, ремонт
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