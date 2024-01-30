30.01.2024 17:09 Дмитро Колонєй

У Харкові закриті тисячі вікон, вибитих під час обстрілу

Комунальні служби Харкова закрили майже всі пошкоджені вікна.

Як повідомляє РЕДПОСТ , працівники КП «ХРБП», КП «Харківспецбуд» і КП «Харківжитлобуд» повністю закрили пошкоджені віконні контури в Холодногірському та Салтівському районах. Роботи завершуються в Київському районі.

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Загалом 23 січня через ворожі обстріли в 182 житлових будинках було вибито майже 4 тис. квартирних вікон, ще понад 1,4 тис. - в місцях загального користування. Крім того, в 63 приватних будинках було пошкоджено 450 вікон.

КП «Харківблагоустрій» закінчує прибирати скло, вибиті віконні рами та інші великогабаритні відходи. Роботи тривають.

Нагадємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили ділянку колектора у Київському районі після ракетного удару.