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30.01.2024  16:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові трамвай та тролейбус тимчасово змінять маршрут

Зміна маршрутів руху пов'язана з ремонтом контактної мережі та трамвайної колії.


У Харкові трамвай та тролейбус тимчасово змінять маршрут
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух тролейбусів на вул. Дерев'янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до вул. Сумської, буде припинений з 10:00 до 15:00 31 січня. Як зазначили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом контактної мережі.
 
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
 
№40 (частина 1): розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги - пр. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - вул. Дерев’янка - вул. Станіслава Партали - розворотне коло «Лікарня швидкої допомоги»;
 
№40 (частина 2): розворотне коло «Майдан Конституції» - вул. Сумська - розворотне коло «Центральний парк».
 
Також рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, буде припинений з 9:30 до 15:30 31 січня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії. 
 
У цей час трамваї курсуватимуть так:
 
№27: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції - майдан Павлівський - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове»;
 
(у зворотному напрямку): за основним маршрутом.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через ремонтні роботи у двох мікрорайонах знизять тиск подачі води.
 
Тэги:  харків, тролейбус, трамваї
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