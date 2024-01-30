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30.01.2024  17:25   Віталій Хінєвіч

Після конфлікту пішла з дому: у Харкові розшукували зниклу дівчинку

29 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення 12-річної дівчини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Заявниця розповіла, що ввечері після конфлікту 12-річна донька пішла з дому. Телефон з собою не взяла. Самостійні спроби знайти дочку виявилися марними.
 
На пошуки малолітньої був орієнтований особовий склад Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклої, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах. 
 
В ході подальших оперативно-розшукових заходів правоохоронці визначили місцеперебування зниклої. Поліцейські встановили, що дівчина ночувала у знайомого. 
 
Поліцейські повернули малолітню дівчину додому. Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцією Харківщини встановлена особа та затримана шахрайка, яки продавала неіснуючий товар в Інтернеті.
 
Тэги:  події, харків
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