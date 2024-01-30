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30.01.2024  11:09   Рита Парфенова

Брала гроші за неіснуючі товари: правоохоронці розкрили схему обману жительки Харківщини

Поліцією Харківщини встановлена особа та затримана шахрайка, яки продавала неіснуючий товар в Інтернеті.

Новини Харкова: викрито шахрайку, яка продавала неіснуючий товар в Інтернеті Новини Харкова: викрито шахрайку, яка продавала неіснуючий товар в Інтернеті

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Встановлено, що мешканка Харківщини вчиняла шахрайство у соціальній мережі Instagram та онлайн-платформі OLX, розміщуючи оголошення про продаж вигаданих товарів. Після отримання замовлень вона намагалася вимагати від покупців повну оплату або передоплату покупки на банківську картку. Після здійснення оплати, товар не відправлявся, а зв'язок з продавцем припинявся.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

29 січня співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області разом із працівниками Красноградського РВП та застосуванням технічних засобів Управління кримінального аналізу встановили особу зловмисниці. Нима виявилася 20-річна мешканка села Сахновщина Красноградського району.

Силами Полку поліції особливого призначення та за процесуальним керівництвом Красноградської окружної прокуратури Харківської області правоохоронці провели санкціонований обшук у місці проживання жінки. Під час обшуку вилучено матеріальні докази її злочинної діяльності.

Вирішується питання щодо оголошення підозри жінці у вчиненні шахрайства, а також встановлення її причетності до інших злочинів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція повідомила про затримання зловмисниці, яка ошукала 81-річну жінку на суму 18 тисяч гривень.

 

Тэги:  шахрайство, поліція, харків
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