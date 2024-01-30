30.01.2024 11:30

На Харківщині розшукують та судитимуть двох посіпак ворога

Мешанці Харківщини слугували окупантам та втекли у РФ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , судитимуть двох мешканців Харківщини.

43-річна мешканка Балаклії пішла на співпрацю з представниками ворога:

добровільно зайняла посаду «оперуполномоченого отделения по борьбе с групповой преступностью УВД ВГА Харьковской области».

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Після деокупаціі Харківщини жінка втекла на територію країни-агресорки.

Справ розглядатиметься у Балаклійському районного суді Харківської області.

ВІрішив слугувати загарбникам як «правоохранитель» й 34-річний безробітний чоловік в окупованому на той час смт Борова Ізюмського району:

у травні 2022 року він добровільно обійняв посаду «уповноваженого дільничного інспектора групи дільничних уповноважених інспекторів пункту поліції №1 (дислокація смт Борова) Управління внутрішніх справ».

незаконно затримував людей і проводив «допросы».

Потім чоловік втік у Росію та наразі переховується від українського правосуддя на її території.

Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Обох обвинувачених оголошено у розшук. Їм загрожує до п’ятнадцяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.