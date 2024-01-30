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30.01.2024  11:30   

На Харківщині розшукують та судитимуть двох посіпак ворога

Мешанці Харківщини слугували окупантам та втекли у РФ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, судитимуть двох мешканців Харківщини.
 
43-річна мешканка Балаклії пішла на співпрацю з представниками ворога:
 
  • добровільно зайняла посаду «оперуполномоченого отделения по борьбе с групповой преступностью УВД ВГА Харьковской области».
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Після деокупаціі Харківщини жінка втекла на територію країни-агресорки.
 
Справ розглядатиметься у Балаклійському районного суді Харківської області.  
 
ВІрішив слугувати загарбникам як «правоохранитель» й 34-річний безробітний чоловік  в окупованому на той час смт Борова Ізюмського району:
 
  • у травні 2022 року він добровільно обійняв посаду «уповноваженого дільничного інспектора групи дільничних уповноважених інспекторів пункту поліції №1 (дислокація смт Борова) Управління внутрішніх справ».
  • незаконно затримував людей і проводив «допросы».
 
Потім чоловік втік у Росію та наразі переховується від українського правосуддя на її території.
 
Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова. 
 
Обох обвинувачених оголошено у розшук. Їм загрожує до п’ятнадцяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків, розшук
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