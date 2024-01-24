У постраждалому від ракетного удару ТРЦ Харкова затримали непроханих гостей

Чотирьох осіб, що незаконно проникли до зруйнованого об'єкту, виявили поліцейські охорони у Харкові.
Поліція Харківської області повідомляє про затримання чотирьох осіб, які незаконно проникли до зруйнованого обстрілами торговельно-розважального центру, передає РЕДПОСТ.
Поліція Харківської області нагадує громадянам, що несанкціоноване проникнення на зруйновані об'єкти у воєнний час розцінюється як спроба мародерства. Крім того, існує велика ймовірність небезпеки через можливий зсув та обвал конструкцій, що загрожує життю та здоров'ю.
Комментариев: 0
Незважаючи на те, як ви переконуєте себе, що обов'язок на першому місці, ймовірно, більшу частину часу ви віддадите тому, що подобається саме вам, чи то хоббі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.
влажность:
давление:
ветер: