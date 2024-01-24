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24.01.2024  13:37   Рита Парфенова

У постраждалому від ракетного удару ТРЦ Харкова затримали непроханих гостей

Чотирьох осіб, що незаконно проникли до зруйнованого об'єкту, виявили поліцейські охорони у Харкові.

Поліцейські охорони у Харкові виявили чотирьох громадян, які незаконно проникли до зруйнованого обстрілами закладу

Поліція Харківської області повідомляє про затримання чотирьох осіб, які незаконно проникли до зруйнованого обстрілами торговельно-розважального центру, передає РЕДПОСТ.

  1. Інцидент: 23 січня близько 21:30 спрацювала сигналізація торговельно-розважального центру у Салтівському районі.
  2. Дії поліції: Поліцейські оперативно виявили та затримали чотирьох порушників. Двох з них затримали на першому поверсі, інша пара намагалась сховатись на третьому поверсі. Затримані - мешканці Харкова та Вовчанської громади, віком від 18 до 28 років.
  3. Мотивація: За попередніми висновками, група молодих людей проникла на об'єкт, бажаючи побачити наслідки руйнування, оскільки цей заклад постраждав від ракетного удару.

Поліція Харківської області нагадує громадянам, що несанкціоноване проникнення на зруйновані об'єкти у воєнний час розцінюється як спроба мародерства. Крім того, існує велика ймовірність небезпеки через можливий зсув та обвал конструкцій, що загрожує життю та здоров'ю.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському і Салтівському районам міста. Близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.

 

Тэги:  поліція, харків
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