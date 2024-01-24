24.01.2024 13:20 Віталій Хінєвіч
Окупанти ракетними ударами по Харкову 23 січня пошкодили понад 200 будівель
186 житлових будинків, у тому числі 42 приватні, були пошкоджені 23 січня внаслідок ракетних атак по Харкову.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Випадки пошкодження будівель
були зафіксовані в Київському, Салтівському та Холодногірському районах. Кількість вибитих вікон складає понад 4,5 тис. Комунальники вже закрили більше 1,1 тис. віконних контурів.
Також обстрілами були пошкоджені 22 нежитлові будівлі. Там було вибито понад 1 тис. вікон.
«Обстеження будівель на наявність пошкоджень триває. На місцях ракетних влучань наші комунальні служби продовжують усувати аварійність фасадів і дахів, закривати контури будівель - двері та вікна, прибирати скло та габаритне сміття з тротуарів», - зазначив директор Департаменту житлово-комунального господарства Віталій Мірошник.
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