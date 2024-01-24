24.01.2024 12:58 Рита Парфенова

У Харкові затримали колаборанта, який працював на ворога у Куп'янську

Під час розслідування виявлено особу, яка активно працювала на ворога під час окупації Куп’янщини, відповідаючи за благоустрій.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мешканець м. Куп’янськ добровільно обслуговував російських окупантів, прийнявши посаду "и. о. главного специалиста отдела благоустройства и оперативного планирования управления жилищно-коммунального хозяйства ВГА Купянского района Харьковской области". Він діяв під контролем псевдоорганів влади, отримавши відповідний наказ у червні 2022 року.

Колаборант виконував різноманітні завдання та інструкції ворожого керівництва, що охоплювало його роботу як головного спеціаліста, а також водія. Його активна колабораційна діяльність тривала до вересня 2022 року.

Після визволення Куп’янська чоловік уникав відповідальності, ховаючись у Харкові. Проте правоохоронці виявили його місцеперебування та затримали.\

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 46-річному чоловікові в колабораційній діяльності згідно зі статтею 111-1 частина 2 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція оприлюднила фото колаборантів, які втекли одразу після звільнення з-під окупації Харківської області. Багато з них зараз переховуються в ЄС.