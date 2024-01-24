Рятувальники деблокують тіло загиблої людини з-під завалів зруйнованого ракетою будинку

Другу добу продовжується розбір завалів зруйнованої 5-поверхівки у Київському районі Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, рятувальники виявили та наразі деблокують з-під завалів пʼятиповерхівки у Київському районі м. Харкова труп людини. Стать та інші дані будуть повідомлені згодом.
Кількість загиблих внаслідок атак РФ на Харків 23 січня збільшилася до дев'яти людей.
Пошуково-рятувальна операція триває.
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Незважаючи на те, як ви переконуєте себе, що обов'язок на першому місці, ймовірно, більшу частину часу ви віддадите тому, що подобається саме вам, чи то хоббі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.
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