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24.01.2024  13:46   Рита Парфенова

Рятувальники деблокують тіло загиблої людини з-під завалів зруйнованого ракетою будинку

Другу добу продовжується розбір завалів зруйнованої 5-поверхівки у Київському районі Харкова.

рятувальники ДСНС у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, рятувальники виявили та наразі деблокують з-під завалів пʼятиповерхівки у Київському районі м. Харкова труп людини. Стать та інші дані будуть повідомлені згодом.

Кількість загиблих внаслідок атак РФ на Харків 23 січня збільшилася до дев'яти людей.

Пошуково-рятувальна операція триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському і Салтівському районам міста. Близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.
Тэги:  дснс, прокуратура, харків
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