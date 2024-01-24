24.01.2024 12:05 Віталій Хінєвіч

Опинився в епіцентрі вибуху: у Харкові ДНК-аналіз встановив особу неопізнаного загиблого 23 січня

Вранці чоловік допомагав своїм сусідам забивати вікна, які винесло після першого "прильоту". А близько 7.20 вийшов з дому на подвір'я та потрапив під обстріл.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Встановити особу загиблого змогли після проведення ДНК-аналізу.

«Встановили, що всі 15 фрагментів належать одній людині. Він жив з матір'ю, і жінка повідомила, що втратила зв'язок із сином одразу після атаки. Її зразки співпали з ДНК загиблого. Вже о 2.30 криміналісти отримали цей результат»,- повідомив Сергій Болвінов.

Вранці 23 січня загиблий чоловік допомагав своїм сусідам забити вікна, які вилетіли після першої ракетної атаки окупантів.

«Близько 7.20 вийшов з дому на подвір'я та потрапив під обстріл. Ймовірніше за все, він встиг сісти в автомобіль і виїхати з гаража, коли стався вибух. Ракета поцілила в землю, біля авто, а жертва опинилася в самому епіцентрі»,- зазначив Сергій Болвінов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському і Салтівському районам міста.