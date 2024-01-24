24.01.2024 12:30 Рита Парфенова

8 загиблих та 68 поранених внаслідок обстрілів Харкова та населених пунктів області

Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів за добу.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 23 січня військові російської федерації нанесли низку ударів по Харкову та населеним пунктам області, внаслідок чого було зафіксовано серйозні наслідки та велику кількість постраждалих.

Обстріли Харкова

Протягом 23 січня військові рф тричі обстріляли Харків ракетами С-300 та Х-22, завдавши руйнацій у Київському, Салтівському та Холодногірському районах.

Ракетні обстріли об 04:00 та 07:15 призвели до загибелі 8 осіб, включаючи 1 дитину, та поранення 57 осіб, серед яких 8 дітей. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, торговельний центр, та автомобілі.

О 22:00 сталися нові обстріли Київського та Холодногірського районів, що призвели до 9 постраждалих, включаючи дитину, та пошкодження житлових будинків, інфраструктури, наукової установи та поштового підприємства.

Ворожі удари по населеним пунктам Харківської області

Дві цивільні особи отримали травми внаслідок обстрілів у місті Балаклія.



У селі Липці Харківського району зазнав пошкоджень будівля пожежного поста, модульний пункт базування екстреної допомоги та автомобіль швидкої. Також пошкоджено газопровід.



Селище Козача Лопань Харківського району потрапило під удар керованої авіабомби, нанесеної російськими військовими. Постраждала будівля кафе та магазин.



У місті Куп'янськ зафіксовано пошкодження приватного будинку внаслідок обстрілів.На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі розпочали досудові розслідування відповідно до ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському Салтівському районам міста. Близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.