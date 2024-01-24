Ігор Терехов: Ми відновлюємо все, що накоів російський агресор

Про ситуацію з опаленням та іншими комунальними послугами у будинках, які знаходяться в епіцентрах ракетних ударів 23 січня по місту Харкову
Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів, як справи з комунальними послугами в будинках, які постраждали від ракетного удару вранці 23 січня, повідомляє РЕДПОСТ.
«Нам вдалося увімкнути опалення практично в усіх будинках Харкова, за виключенням того будинку, який розбираємо разом з працівниками ДСНС. Усі інші будинки всі мають опалення», – повідомив він.
За словами Терехова, на даний час відсутнє водопостачання в двох будинках. Без електрики залишаються ще шість будинків, але «Харківобленерго» працює над відновленням мереж.
«Будемо працювати сьогодні весь день, щоб закрити контурі та зберегти тепло в оселях харків'ян», – запевнив мер міста.
Він також повідомив, що розбір завалів зруйнованої 5-поверхівки в Київському районі Харкова, з-під руїн якого вчора дістали загиблих, продовжився.
«Ми відновили розбір завалів. Вчора ми були вимушені призупинити роботи. Була загроза обвалу в нічний час. Зранку працівники ДСНС працюють, розбирають завали. І будемо бачити, що там є», – зазначив Терехов.
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