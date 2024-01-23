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23.01.2024  10:10   Рита Парфенова

У ХОВА розповіли, які міста та села Харківщини постраждали від ворожих обстрілів

Ворожі артилерійські та мінометні обстріли призвели до пошкодження цивільної інвраструктури близько 20 населених пунктів на Харківщині.

наслідки обстрілу
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом минулої доби під порожими уударами перебували населені пункти:
  • Уди Богодухівського району,
  • Охрімівка та Землянка Чугуївського району,
  • Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району.

Неприятель також влаштував авіаційні удари неподалік від Граніва Харківського району та сіл Григорівка та Піщане Куп'янського району.

Також ворожих обстрілів зазнали населені пункти:

  • 22 січня о 09:20 ворожий обстріл було спрямовано на місто Вовчанськ у Чугуївському районі, що призвело до пошкодження житлового будинку, але без постраждалих;
  • близько 13:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Івашки Богодухівського району, на щастя, без жертв;
  • о 14:30 ворог завдав значного удару по селу Григорівка Куп'янського району, використовуючи КАБ. Цей інцидент призвів до пошкодження 32 будинків та навчального закладу;
  • о 16:00 окупанти атакували місто Куп'янськ за допомогою самохідної артилерії «Піон». У результаті загинув чоловік, а ще один отримав поранення;
  • 23 січня близько 03:40 ворожий обстріл призвів до пошкодження міста Балаклія. Пошкоджено навчальний заклад та два житлові будинки. Двоє осіб отримали травми: 88-річний чоловік і 78-річна жінка.
  • о 02:00 окупанти завдали удару по селищу Вільча Чугуївського району, що призвело до пошкодження приватного будинку.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня близько 4:00 та 07:20 військові рф завдали ракетних ударів по Київському і Салтівському районах міста Харків. Внаслідок ракетного удару у Харкові зруйнований багатоповерховий будинок.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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