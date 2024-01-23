У ХОВА розповіли, які міста та села Харківщини постраждали від ворожих обстрілів

Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на ХОВА, протягом минулої доби під порожими уударами перебували населені пункти:
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Уди Богодухівського району,
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Охрімівка та Землянка Чугуївського району,
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Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району.
Неприятель також влаштував авіаційні удари неподалік від Граніва Харківського району та сіл Григорівка та Піщане Куп'янського району.
Також ворожих обстрілів зазнали населені пункти:
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22 січня о 09:20 ворожий обстріл було спрямовано на місто Вовчанськ у Чугуївському районі, що призвело до пошкодження житлового будинку, але без постраждалих;
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близько 13:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Івашки Богодухівського району, на щастя, без жертв;
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о 14:30 ворог завдав значного удару по селу Григорівка Куп'янського району, використовуючи КАБ. Цей інцидент призвів до пошкодження 32 будинків та навчального закладу;
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о 16:00 окупанти атакували місто Куп'янськ за допомогою самохідної артилерії «Піон». У результаті загинув чоловік, а ще один отримав поранення;
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23 січня близько 03:40 ворожий обстріл призвів до пошкодження міста Балаклія. Пошкоджено навчальний заклад та два житлові будинки. Двоє осіб отримали травми: 88-річний чоловік і 78-річна жінка.
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о 02:00 окупанти завдали удару по селищу Вільча Чугуївського району, що призвело до пошкодження приватного будинку.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що 23 січня близько 4:00 та 07:20 військові рф завдали ракетних ударів
по Київському і Салтівському районах міста Харків. Внаслідок ракетного удару у Харкові зруйнований
багатоповерховий будинок.