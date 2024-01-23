23.01.2024 09:45 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Комунальники працюють, щоб якнайшвидше локалізувати наслідки ракетного удару

У Харкові працюють над локалізацією наслідків, які накоїв російський агресор.



Фото: РЕДПОСТ

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.



За його словами, вранці 23 січня у Харкові були дуже потужні вибухи й сталося обвалення одного під'їзду 5-поверхового житлового будинку. Відомо про двох загиблих і 38 постраждалих.



«Був серйозний обвал, повністю зруйнований під'їзд житлового будинку. Зараз ДСНСники працюють, розбирають завали. Ця робота ускладнюється тим, що ми поки не можемо відключили газопостачання. Є полум'я, і дуже складно працювати», – розповів Ігор Терехов.



Мер міста додав, що результатом обстрілу стало знеструмлення деяких частин міста, внаслідок чого тимчасово відключено тепло- та водопостачання. Відповідні служби вже розпочали відновлення послуг.



«Всі комунальні підприємства працюють щоб якнайшвидше локалізувати ці наслідки й підключити систему опалення, електро- та водопостачання», – зазначив Ігор Терехов.





Він також додав, що на місці прильоту розгортаються пункти обігріву. «У нас є місця у гуртожитках, ми перевеземо усіх бажаючих до гуртожитків. Надамо транспорт , забезпечимо людей усім потрібним», – запевнив мер міста.

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