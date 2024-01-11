11.01.2024 11:01 Рита Парфенова
Ракетний удар по готелю Харкова: що відомо про постраждалих
Кількість постраждалих від удару по готелю наразі становить тринадцять осіб.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
Серед постраждалих особливо тяжкий стан здоров'я у 35-річного адміністратора готелю, який госпіталізований. Усього в момент події в будівлі знаходилося дев'ять осіб, і всі вони є цивільними. Постраждалі отримали поранення та забої, перебувають в шоковому стані, не маючи чіткого розуміння того, що сталося.
Один із поранених – 38-річний кореспондент турецького видання Anadolu Agency. Він перебував у номері готелю в момент удару та отримав різані рани на руці. В ході спілкування журналіст підкреслив, що на території та всередині готелю перебували виключно цивільні особи.
Четверо інших постраждалих - це мешканці будинків, розташованих неподалік від готелю. Особливо виділяється випадок 71-річної жінки, яка, почувши вибух, намагаючись сховатися, впала в льох та зламала хребет.
Експерти попередньо встановили, що обидва удари були завдані ракетами С-300. Перша ракета ударила біля входу до готелю, друга - з іншого боку будівлі, влаштовуючи удар по даху. Також пошкоджено п'ять будинків, які розташовані неподалік від епіцентру вибуху. В результаті події повністю згоріло вісім автомобілів.
Наразі триває робота на місці події, де збирають уламки ракет. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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