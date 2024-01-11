У Харкові розповсюджувачі наркотиків відправляли «товар» поштовими посилками (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, зловмисники використовували поштового перевізника для виконання своїх кримінальних справ.

Поліцейські встановили, що двоє мешканців Харківської області, 38 і 40 років, організували незаконну схему. Один із них виконував роль організатора, координуючи можливості доставки та відправлення наркотиків через поштові посилки, а також закуповував самі речовини. Другий отримував від нього наркотичні речовини та отримував вказівки щодо місць, куди слід відправити посилки, а також визначав їхню вагу та кількість.

10 січня співробітники карного розшуку у співпраці зі спецпідрозділом «СХІД» здійснили санкціонований обшук автомобіля і місця проживання обох підозрюваних. У результаті проведених заходів правоохоронці вилучили приблизно 35 тисяч гривень, наркотичні речовини, мобільні телефони, банківські картки, ваги, SIM-картки та патрони.

Підозрюваних затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм пред'явлено підозру за частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За цими статтями може бути накладено покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.