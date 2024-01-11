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11.01.2024  10:26   Рита Парфенова

Рух транспорту центром Харкова заборонять через наслідки ракетного удару

У четвер, 11 січня, у Харкові проводитимуться роботи з усунення наслідків ворожих обстрілів.


Фото: ХМР

З 8:00 до 18:00 11 січня рух транспорту на вул. Трінклера, від проспекту Незалежності до майдану Свободи, буде тимчасово заборонено, передає РЕДПОСТ.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з усунення наслідків ворожих обстрілів.

Для уникнення незручностей під час руху, водії можуть скористатися альтернативними маршрутами через прилеглі вулиці, такі як Сумська, проспект Незалежності, проспект Науки, майдан Свободи та інші. Адміністрація закликає громадян дотримуватися інструкцій та розуміння підвищеної обережності під час користування альтернативними маршрутами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що до завершення відновлювальних робіт з усунення наслідків ворожих обстрілів заборонений рух транспорту на вул. Бакуліна, на ділянці від пр. Науки до вул. Коломенської.

Источник:   ХМР
 Тэги:  рух, транспорт, харків
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