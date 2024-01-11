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11.01.2024  09:55   

Ракетний удар по готелю Харкова: енергетики працюють над поверненням світла мешканцям Київського району

Харківські енергетики працюють над відновленням електропостачання в зоні ракетного удару по Київському району Харкова.

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Як повідомили РЕДПОСТ в АТ «Харківобленерго», без світла наразі зостаються 46 домоволодінь та 9 юридичних споживачів

Сергій Гасюк, начальник Центрального району електричних мереж АТ "Харківобленерго", повідомив, що трансформаторна підстанція та повітряна лінія електропередачі були пошкоджені в результаті обстрілу. Попри це, робочі групи вже розпочали роботу і взяли на себе завдання виправлення цих пошкоджень.

"Ліквідацією наслідків займаються не лише енергетики, а й інші відповідальні служби. Як тільки нам вдасться отримати доступ до нашого обладнання, ми оперативно відновимо електропостачання", - наголосив Гасюк.

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Раніше РЕДПОСТ писав, ввечері 10 січня військові рф завдали два ракетних удари по цивільному об'єкту у Київському районі Харкова.

 

Тэги:  відключення світла, харків
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